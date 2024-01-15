وزارة التعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 لينك بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط يتم رفعها عبر بوابة التعليم الاساسي، وذلك حتى يعرف كل طالب الدرجات التي حصل عليها، وبالفعل صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رابط يمكن من خلاله الاستعلام على جميع النتائج.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول يتم في عدة خطوات، حيث في إطار حرص الوزارة على معرفة كل طالب للدرجات التي حصل عليها وفرت لهم رابط يمكن من خلاله الاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم .

الذهاب إلى أيقونة “نتيجة الطالب”.

تحديد السنة الدراسية الموجود بها الطالب والفصل الدراسي.

إدخال رقم جلوس الطالب.

النقر على زر”موافق”، بعد الضغط ستظهر لك النتيجة مباشرة في حالة أعلنت عنها الوزارة.

نتيجة رابعة ابتدائى برقم الجلوس

استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 يمكن أيضًا الحصول عليها بعدة طرق مختلفة دون الحاجة إلى زيارة موقع الوزارة، من بين هذه الطرق الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، أو الاتصال عن طريق خط أرضي على رقم 09000100، أو الاتصال من أي هاتف محمول على الخط الساخن المخصص للاستعلام وهو 5757، وبخصوص الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فإن هناك بعض الألوان التي تظهر للطلاب عند الاستعلام من بينها اللون الأزرق الذي يشير أن هذا الطالب قد حصل على أعلى الدرجات التي تكون بين 100 إلى 85 درجة، بينما يظهر اللون الأخضر أن درجات الطالب تتراوح بين 65 إلى 85 درجة، والأصفر يظهر أن درجات الطالب قد تصل بين 50 إلى 65 درجة، وآخر الألوان وهو اللون الأحمر وجوده في النتيجة يدل على أن مستوى الطالب ضعيف جدًا وأن درجته تحت 50 درجة.