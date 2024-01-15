هنا كشوف pdf.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، من المتوقع أن تعلن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية خلال الفترة القادمة، حيث لم يتم تحديد موعد رسمي للاعلان عن اسماء المشمولين حتى الآن، الأمر الذي أثار حيرة كافة المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المالي الذي يساعدهم على المعيشة، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

ويأمل الالاف المتقدمين أن تعلن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 قبل حلول شهر رمضان حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم وشراء كافة مستلزمات المنزل من مأكولات وسلع ضرورية، حيث يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لجميع محدودي الدخل والفقراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا، واليكم طريقة استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 السابعة عبر منصة مظلتي:

قم بزيارة رابط منصة مظلتي الالكترونية.

اختر هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

قم باختيار المحافظة القاطن بها المواطن.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية الذكية.

اضغط على كلمة الاستعلام، وحدد أيقونة “تحميل كشوفات المشمولين”.

بعد تحميل الملف يمكنك الإطلاع على اسماء كافة المشمولين والمستفيدين من الدعم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

فيما وضعت الجهات الرسمية شروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الذي يصرف على هيئة راتب مادي، وتلك الشروط هي: