تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي Grand Theft Auto الإصدار الاخير

الان يمكنك تنزيل الاصدار الاخير من لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي على أنظمة Android وiOS بالإصدار الجديد 2024، تعد لعبة Grand Theft Auto واحدة من الألعاب الإلكترونية الرائعة، تعتبر لعبة جاتا فايس سيتي من بين أفضل الألعاب التي قدمتها روكستار، وتم إصدارها لأول مرة في عام 2001 على أجهزة الكمبيوتر. حازت اللعبة على إعجاب الملايين وحققت شهرة واسعة.

تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي

حتي تتمكن من تنزيل اللعبة على هاتفك بنظام الايفون يجب عليك اتباع الاتي:

قم بتوصيل هاتفك الذكي بالإنترنت. زر المتجر الرسمي لنظام هاتفكApp Store للآيفون. ابحث عن “Grand Theft Auto: Vice City”. اختر الإصدار المناسب من قائمة الألعاب التي تقدمها Rockstar. اتبع الخطوات لإتمام عملية الشراء وحمل اللعبة على هاتفك.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس للاندرويد

تأكد من أن هاتفك الأندرويد متصل بالإنترنت.

افتح متجر Google Play على هاتفك.

ابحث عن “Grand Theft Auto: Vice City”.

اختر الإصدار الأحدث من اللعبة المقدم من روكستار.

اتبع التعليمات على الشاشة لإتمام عملية الشراء وتثبيت اللعبة على هاتفك.

متطلبات تشغيل اللعبة

مساحة داخلية تقدر بـ 3 جيجابايت بخلاف التحديثات الشهرية.

ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت.

معالج من سلسلة Snapdragon يبدأ من 732g.

معالج رسوميات Adreno 30 أو أحدث.

لنظام Android، يتطلب نظام Android 10 أو أحدث.

يرجى ملاحظة أن تثبيت اللعبة من المتجر الرسمي هو الخيار الوحيد لضمان الحصول على نسخة رسمية وآمنة. تجنب تحميل اللعبة من مصادر غير رسمية لحماية بياناتك الشخصية.