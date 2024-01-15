“الشفرة المفتوحة” تردد قناة الجزائر النايل سات الأرضية..لمتابعة مباراة الجزائر vs انجولا 2023 AFCON

تردد قناة الجزائر النايل سات والتي سوف تنقل مباراة الجزائر ضد انجولا اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 فى دور المجموعات فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وهى القناة الرسمية التي سوف تذيع العديد من مباريات بطولة كاس أمم أفريقيا ، وبالأخص جميع مباريات منتخب الجزائر بشكل مجاني إلي جميع المتابعين في دولة الجزائر ودول شمال أفريقيا.

تردد قناة الجزائر النايل سات

أعلنت قناة الجزائر الأرضية قبل أن تنطلق بطولة كاس أمم أفريقيا أنها تذيع جميع مباريات منتخب الجزائر في جميع الأدوار التي سوف يلعب بها في بطولة، وبالإضافة إلي أن القناة تعلن بعض مباريات البطولة للمنتخبات العربية الأخري ومنها منتخب تونس ومنتخب المغرب ، وهى قناة أرضية تكون متاحة الى المتابعين في دولة الجزائر أو دول اخرى تشترك معاها في البث، وتمتاز القناة بانها تعرض المباريات بأفضل جودة من الصوت والصورة لجميع المباراة بأعلي تكنولوجيا في نقل المباريات تشعر المتفرج بانه فى الملعب مع تعليق الجزائرى المتميز بالإضافة إلي الاستوديوهات التحليلية الرياضية والتي تضم نخبة من نجوم كرة القدم الجزائرية للتعليق على أحداث المباراة بشكل فني .

مباراة الجزائر وانجولا اليوم

تنتظر جماهير كرة القدم في الجزائر الآن عرض أولي مباريات منتخبهم والتي تكون في تمام الساعة التاعسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وسوف تنقل على تردد قناة الجزائر النايل سات على التردد الأرضي الخاص بها وهو: