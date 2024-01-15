لعشاق كره القدم .. استقبل تردد قناة أون تايم سبورت Time Sport على النايل سات بجودة HD
تردد قناة أون تايم سبورت
تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر قنوات الرياضة المتخصصة في تقديم محتوى رياضي رائع، بجانب جميع المباريات المحلية والعالمية إلى جانب تقديم الكثير من الرياضيات المتنوعة والتحليلات ومع ظهور تردد الجديد لها بدء البحث عنه من قبل متابعي القناة حتى يستطيع مشاهدة محتواها المتميز الرائع لكرة القدم.
تردد قناة أون تايم سبورت
يمكن استقبال تردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الأولى لعشاق كرة القدم من جميع أندية الكره المصرية عبر إدخال بيانات هذا التردد على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم:
- تردد القناة: 10853
- القمر الصناعي: النايل سات.
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
ترددات قناة أون تايم سبورت على نايل سات
- تردد القناة: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27,500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد آخر لقناة أون تايم سبورت
- التردد: 11861
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27,500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: hd
ضبط تردد قناة أون تايم سبورت بجوده ال hd
- التردد: 12303
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
نبذة عن قناة أون تايم سبورت 1
تهتم هذه القناة بإذاعة مجموعة من المباريات الدولية والمحلية كما أنها مستمرة على مدار 24 ساعة، حيث إنها من ضمن القنوات المصرية الرياضية، حيث تبث مباريات الدوري المصري الرائع وكأس السوبر المصري وكأس مصر، يمكنك الالتزام ببيانات التردد السابق حتى يتم تحميل القناة إلى أجهزة الرسيفر الخاص بكم لمشاهدة ممتعة لمباريات كرة القدم من كافة الدول العالم.