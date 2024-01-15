امسك فيها الوظيفة دي .. شروط وظائف البريد المصري 2024 +موعد التقديم

أعلن البريد المصري على عدد من الوظائف خلال شهر يناير 2024 فازداد البحث عن وظائف البريد المصري 2024 وأصبحت من الموضوعات المهمة التي ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على مؤشرات البحث جوجل، حيث إن التقديم يكون بشكل إلكتروني، فسوف نتعرف اليوم على شروط هذه الوظائف وموعد التقديم ومعرفة أنواع هذه الوظائف إليك التفاصيل.

رابط التقديم على وظائف البريد المصري

من خلال الضغط على موقع الوظائف الحكومية التي وفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوظائف البريد المصري بشكل إلكتروني.

الشروط اللازمة للتقديم على وظائف البريد المصري

يجب أن تتوافر عدد من الشروط حتى يتم التقديم في وظائف البريد المصري وجاءت الشروط كالآتي:

شرط أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

شرط أن يكون المتقدم ذات سمعة طيبة وسلوك حسن.

شرط أن لا يقل سن الشخص المتقدم عن 30 عاماً من تاريخ نشر الإعلان.

شرط ألا يقل تقدير المؤهل الدراسي للشخص المتقدم عن جيد.

عدم تعرض الشخص المتقدم من فصل خدمة بقرار تأديبي ما لم تمض على صدوره فترة 4 أعوام.

المستندات للتقديم في الوظائف الشاغرة بالبريد المصري