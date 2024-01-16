موقع spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 المشمولين من وزارة العمل عبر مظلتي

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتم من خلال بضعة خطوات بسيطة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، كما في إطار حرص الوزارة والحكومة العراقية تم إطلاق منصة مظلتي التي يمكن من خلالها معرفة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر يناير 2024.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الإعلان عنهم أصبح قريب للغاية، حيث تلقت الوزارة عدد كبير من الطلبات من قبل الأسر المحتاجة التي ترغب في الحصول على الوجبة السابعة، لذا تأخر الإعلان لنتيجة لفرز الأسماء التي مازال مستمر، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم البرامج الرائدة في العراق، وذلك لأنه يحرص كل شهر على تقديم دعم مادي لكافة الأشخاص والأسر الذين يعانون من الفقر، وهذا بهدف تحسين أوضاع حياتهم المعيشية وتوفير المتطلبات الضرورية لهم، وأعلنت الوزارة بشكل رسمي أن الإعلان عن الأسماء يتم على الفور بعد فرز جميع المتقدمين وانتقاء الأسر التي تستحق الدعم، لذا نجد أن هذا البرنامج يعكس الجهود المبذولة والمستمرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دعم كل شخص محتاج إلى الدعم.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل بالعراق أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يمكن الاستعلام عنها عن طريق الموقع الرسمي لها، وذلك بعدما يتم الإعلان بشكل رسمي عن نزول كشوفات بأسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم للحصول على الدعم، وهذه هي طريقة الاستعلام: