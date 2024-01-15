هل هلالك شهر مبارك … تفاصيل موعد شهر رمضان 2024 من البحوث الفلكية

شهر رمضان الكريم هو الشهر التاسع في ترتيب الشهور الهجرية، وهو من أكثر الشهور تعظيماً لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، فيه اُنزل القرآن الكريم في ليلة القدر على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يهتم جميع المسلمين بمعرفة موعد بدء الشهر الكريم.

موعد بدء شهر رمضان 1445هـ

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تصريحات الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي بالكشف عن تفاصيل موعد بدء شهر رمضان، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم المعهد بإعداها، مؤكداُ على أن الرأي النهائي لموعد شهر رمضان يكون لدار الإفتاء المصرية من خلال بيان رسمي لها، وذلك بعد استطلاع هلال الشهر الكريم يوم 29 من شهر شعبان 1445، حيث أن الاستطلاع يكون في المواقع المخصصة للرؤية وبالتنسيق بين دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي.

كما أكد الدكتور جاد على أن المعهد يتميز بامتلاكه كافة الإمكانات العلمية والبحثية التي تجعله مؤهلاً لرصد ومتابعة أهلة الشهور الهجرية ومتابعة الظواهر الفلكية من خلال مراصد المعهد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

رؤية هلال رمضان وموعد بدء الشهر الكريم

تختلف الرؤية لهلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، حيث إنه تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية للهلال، فيما تختار دول أخرى الاعتماد على الحسابات الفلكية، مما يسبب اختلاف أحياناً بين البلدان في موعد بداية شهر رمضان.

ولكن بناء على تصريحات المعهد القومي، فإنه من المقرر أن يكون موعد بدء شهر رمضان للعام 1446 هجريا في ال 11 من شهر مارس 2024، وعدد أيامه سوف تكون 30 يوم.