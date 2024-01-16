هنا.. رابط تسجيل منحة المطلقات في الجزائر 2024 والمستندات والوثائق المطلوبة عبر الموقع الرسمي

أعلنت الحكومة الجزائرية رابط تسجيل منحة المطلقات في الجزائر 2024 بالتزامن مع بداية العام الجديد، فلقد تبادر الدولة بتقديم يد العون لكافة المواطنين وبالأخص المطلقات لذا قامت بإطلاق منحة بطالة السيدات المطلقات والأرامل، إذ تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المرأة التي ليس لها مصدر دخل ثابت، وإضافة إلى ذلك تحرص الدولة على تقديم المساعدات الشهرية للمتزوجات اللائي ليس لأزواجهن مصدر رزق ثابت.

رابط تسجيل منحة المطلقات في الجزائر 2024

أتاحت الجهات المختصة رابط تسجيل منحة المطلقات في الجزائر 2024 إلكترونياً، إذ تعمل الحكومة الجزائرية جاهدة على تلبية جميع احتياجات شعبها العزيز، فلقد قامت بإطلاق عدة برامج تنموية تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة محدودة الدخل من ضمنها مبادرة دعم المطلقات، وفيما يلي خطوات التسجيل فيها:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة الوكالة الوطنية للتشغيل .

اختيار أيقونة تجديد منحة البطالة.

إدخال البيانات الشخصية مثل رقم التعريف وتاريخ الميلاد.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة من بينهم شهادتي التعريف الوطني والميلاد وشهادة المؤهل.

الانتظار قليلاً لحين قبول الطلب المقدم.

بإمكانك طباعة طلب موعد المقابلة والتوجه به إلى اللجنة المختصة.

المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المطلقات 2024

وضعت الهيئة المختصة عن إعانة المرأة المطلقة في الجزائر مجموعة من المتطلبات اللازم توافرها عند التسجيل، حيث تبلغ قيمة تلك المنحة 6 آلاف دينار جزائري شهرياً، وجاءت تلك الأوراق الهامة على النحو التالي: