لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 ترم اول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024 بالاسم لا تفصلنا عنها سوى أيام، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية بشكل رسمي عن اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن أكدت جميع مديريات التربية والتعليم بأنها انتهت من أعمال تصحيح وتجميع الدرجات في كل المواد، ولهذا فمن المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات قليلة ولهذا زادت معادلات البحث سواء من الطلاب أو أولياء حتى يتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات بالتفصيل في جميع المواد ونعرض فيما يلي رابط وخطوات الاستعلام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

يترقب ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024 الكثير من أولياء الأمور حيث تمثل نتائج الشهادة الابتدائية أهمية كبيرة لدى الطلاب، ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موقع رسمي يمكن طلاب الشهادة الابتدائية من الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة ويسر، وكل ما عليهم هو اتباع هذه الخطوات:

الولوج إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي .

ثم انقر على أيقونة نتائج الطلاب.

بعدها حدد نتيجة الصف السادس الابتدائي.

سجل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم اكتب اسم الطالب وحدد المدرسة التابع لها.

وفي النهاية انقر على أيقونة البحث.

انتظر بضع ثوان وستظهر النتيجة بالتفصيل في كل المواد الدراسية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم

البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024 يتزايد منذ انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم في كافة المواد الدراسية، حيث انتهوا من اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والدراسات والعلوم والحاسب الآلي والعديد من المواد الأخرى، وقد أعلنت كافة مديريات التربية والتعليم عن انتهاء أعمال تصحيح وتدقيق الدرجات وتقديرات الطلاب، كما صرح بعض المسئولين أن نتيجة هذا العام ستكون متاحة للطلاب بالألوان وليس بالدرجات.