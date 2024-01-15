أخبار التعليم
موقع استخراج لوائح الناجحين في مباراة التعليم بالتقاعد في المغرب 2024 النتائج النهائية من وزارة التربية الوطنية
لوائح الناجحين في مباراة التعليم بالتقاعد في المغرب 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية هي الأعلى بحثًا خلال الفترة الماضية وخلال الساعات القادمة، وخاصة أن وزارة التربية والتعليم بالمغرب تسعى خلال الفترة الراهنة الإعلان عن كافة النتائج، وكان قد تم إجراء الاختبارات الشفوية الشهر المنقضي لكافة الأشخاص المتقدمين، والذي قد وقع عليهم الاختيار بعد الاختبار الكتابي.
لوائح الناجحين في مباراة التعليم بالتقاعد في المغرب 2024
موقع نتائج مباراة التعليم بالتقاعد في المغرب 2024 أعلنت الوزارة أن خلال الأيام الحالية تقوم بالإعلان عنهم، لذا يمكنك الاستعلام عن هذه الأسماء فور ظهورها من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية بالمغرب.
- إدراج رقم البطاقة الوطنية في الخانة المحددة.
- انقر على أيقونة”الاستعلام عن النتائج”.
- وفي حالة لم تظهر لك النتيجة على الرغم من إعلان الوزارة ظهورها، في هذه الحالة تأكد من إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية بشكل صحيح.
- وفي حالة أنك قمت بإدخال البطاقة بشكل صحيح ولن تظهر لك النتيجة، في هذه الحالة ينبغي الاتصال بالأكاديمية المحلية لمعرفة السبب.
الوظائف المتوقعة للناجحين في مباراة التعليم بالتقاعد
إلى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج مباراة التعليم بالتقاعد في المغرب 2024 ولكن حددت وزارة التربية والتعليم الأماكن التي تحتاجها في الجهات الإدارية، وهذه هي تقسيم الجهات:
- مطلوب 2297 موظف في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
- وفي جهة سوس ماسة مطلوب 1101 موظف.
- ومطلوب 1507 موظف في جهة بني ملال خنيفرة.
- ومنصب جهة الشرق مطلوب 1585.
- ومن الدار البيضاء سطات مطلوب 3238 منصب.
- والرباط سلا القنيطرة مطلوب 2974 منصب.
- وفي جهة الشرق مطلوب 1585 منصب.
- و2125 منصب في فاس مكناس.
- ومطلوب في الجهة درعة تافيلالت مطلوب في مباراة التعليم بالتقاعد 1857 منصب.
- وجهة الداخلة واد الذهب أعلنت الوزارة عن الحاجة إلى 138 منصب.