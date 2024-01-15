تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 لعرض مباريات كأس الأمم الافريقية مجاناً على قمر النايل سات

هناك عدد قليل من قنوات الرياضة التلفزيونية قد أعلنت عن قيامها ببث مباريات كأس الأمم الأفريقية منها المجاني ومنها مسبق الدفع وكان من ضمن القنوات المجانية قناة الجزائرية الأرضية، فبعد انتهاء أول جولة في بطولة كأس الأمم الأفريقية اتجه الاهتمام كله عن تردد الجزائرية الأرضية لتنزيل القناة ومشاهدتها وما تقوم بعرضه إذ أنها ستقوم ببث عدد معين فقط من المباريات إليكم تفاصيل تلك المباريات والتردد فيما يلي.

قناة الجزائرية الأرضية

استطاعت تلك القناة الرياضية المميزة ذات الأصل الجزائري أن تملك حقوق البث والإذاعة لعدد 7 مباريات فقط ضمن باقي مباريات الكأس الحالية، وبعد أن انتهت المباراة الأولى بين غينيا ومنتخب كوت ديفوار اهتم الجميع بها لأنها متخصصة في إذاعة الكثير من البطولات سواء المحلية أو الدولية أو العالمية، وكانت مباراة يوم السبت بين الفريقين أول مباراة من السبع التي ستقوم ببثها والمباراة الثانية كانت بيوم الأحد بين منتخب أنجولا والجزائر وكذلك مصر وغانا وقد تقرر أن موعد انتهاء تلك البطولة هو الحادي عشر من فبراير.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

من أجل متابعة مشاهدة المباريات المتبقية التي ستقوم الجزائرية الأرضية ببثها يجب تنزيل القناة بهذا التردد:

11680 هو ترددها.

وترميزها 27500 فقط كالعديد من القنوات.

وتصويب الخطأ بنسبة ⅚.

اتجاه الاستقطاب أو التردد هو الأفقي.

كل هذا على قمر نايل سات فقط.

أما لقمر آخر مثل استرا فإن بيانات التردد فهي:

27500 للترميز.

و12577 اتش للتردد الصحيح.

ونسبة ¾ لتصحيح الخطأ.

الاتجاه افقي.

ولكن الجودة ستكون SD.

بمجرد نقل هذه البيانات في الجزء المخصص للتردد في التلفاز بريموت التحكم سيتم البحث عنها وعندما تظهر يتم البدء في تنزيل القناة قبل المباراة القادمة التي ستقوم قناة الجزائرية الأرضية بإذاعتها.