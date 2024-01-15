موعد مباراة مصر وغانا القادمة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة للقاء

بعد انتهاء أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية يستعد لاعبي الفريق المصري الآن للمباراة القادمة التي يواجه بها المنتخب “الغاني” إذ ستكون تلك هي ثاني مباريات هذه البطولة بعد أن تمكنت مصر من تخطي المباراة الأولى ولكن بهدفين مقابل هدفين من فريق موزمبيق أي أنها انتهت بالتعادل مما جعل كلا الفريقين يخرجون بنقاط اللعب كاملةً، ولكن الآن إلى المباراة الثانية المنتظرة فما موعدها وعلى أي قناة تعرض؟

موعد مباراة مصر وغانا القادمة

الأحد الرابع عشر من يناير كان تاريخ المباراة الأولى لمصر بكأس الأمم الأفريقية ولكن المباراة الثانية التي تجمع بين مصر وغانا في لقاء واحد موعدها الخميس القادم الذي يوافق الثامن عشر من يناير أما عن الساعة بالتحديد فإن المباراة لن تبدأ قبل العاشرة في المساء، وبعد أن خرج المنتخب المصري بالتعادل في المباراة الأولى هناك قلق وخوف كبير يملئ قلب جميع مشجعي كرة القدم والمنتخب المصري وكذلك اللاعبين رغبةً في الفوز حتى النهاية للخروج بالكأس.

إذ يرغب مشجعي الفريق المصري بعودة الفرح مرة أخرى بعد الانتصار بالفوز بعد أن غاب هذا الشعور لسنوات طويلة وكما نرى هناك تشجيع كبير من المشجعين للاعبين حتى يساعدوهم على اللعب والتركيز قدر الإمكان.

القنوات الناقلة للقاء مصر وغانا

نظرًا لأن تلك البطولة واحدة من البطولة العالمية فإن هناك الكثير من قنوات التلفاز الرياضية التي حصلت على حق إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية مثل قناة بي إن سبورت القطرية إذ أن هذه القناة هي القناة الرسمية لإذاعة كافة المباريات في الشرق الأوسط وكذلك شمال إفريقيا، كما وستقوم كذلك قناة الجزائرية الأرضية بنقل عدد من المباريات تشجيعًا منها للفرق المشاركة ولكن الفرق أو القناة الجزائرية محتواها مجاني.