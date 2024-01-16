مستني إيه قدم بطاقتك الشخصية واستلم 1000 جنيه… منحة العمالة الغير منتظمة 2024 سجل واعرف شروط التقديم

يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة والتي قامت الحكومة المصرية بالإعلان عنها مسبقا من أجل مساعدة المواطنين والتقليل من ضغوطات الحياة عليهم في ظل الأزمات الحالية الناتجة عن غلاء الأسعار، لذلك يهتم المواطنون بالسؤال عن موعد صرف المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة

تعد منحة العمالة الغير منتظمة هي المنحة الأشهر على الإطلاق من ضمن المنح التي قامت الحكومة المصرية بالإعلان عنها منذ بداية جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على الوضع المادي لكثير من المواطنين، فجاءت هذه المنحة مثل طوق النجاة للعمالة الغير منتظمة والعاطلين عن العمل.

خطوات التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة.

الضغط على أيقونة منحة العمالة الغير المنتظمة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم رباعي ورقم الهاتف الشخصي والرقم القومي المكون من 14 رقم.

مراجعة كافة البيانات الشخصية التي تم إدخالها جيداً، ثم الضغط علي أيقونة إرسال.

في حالة قبول طلب المنحة يتم ارسال رسالة نصية على رقم الهاتف الشخصي المسجل على الموقع تفيد بالموعد والمكان لصرف المنحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

للتقديم على المنحة يجب توفر بعض المستندات الآتية: