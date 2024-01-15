“بس شوي”.. استقبل الآن تردد قناة وناسة Wanasah 2024 لمشاهدة اجمل اغاني الاطفال على النايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة 2024، يتزايد البحث عن تردد قناة وناسة 2024 بشكل لحظي خاصة بعدما تم تعديله لزيادة جودة الصوت والصورة، حيث تعمل قناة وناسة على مدار الساعة مقدمة محتوى فريد ومميز غير متوفر على أي قناة أخرى، وبالأخص الاغاني والاناشيد الطفولية الجميلة التي تقدمها “لولو” تلك الشخصية الكرتونية التي أصبحت معشوقة الاطفال خلال فترة زمنية قصيرة، واليكم طريقة استقبال تردد قناة وناسه على جهاز الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة وناسة 2024

بكل سهولة يمكنك ضبط تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك، حيث تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الاطفال التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبرى على مستوى العالم العربي، كما تنافس وناسة الكثير من قنوات الاطفال الشهيرة والتي على رأسها قناة طيور الجنة المملوكة لرجل الاعمال الاردني الشهير خالد مقداد، وكل فترة تقوم وناسة بعرض مجموعة من الاغاني الجديدة ذات الاهداف النبيلة، حيث يكون الهدف منها ارساء الاخلاقيات الحسنة في الاطفال الصغار، واليكم تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعية:

التردد للقمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : SD.

أو:

التردد للقمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة قناة وناسة: HD

ضبط واستقبال تردد قناة وناسة 2024

ويمكنك استقبال تردد قناة وناسة 2024 على الريسيفر في ثواني دون الاستعانة بفني، ليتمتع اطفالك بمشاهدة محتواها خلال فترة الاجازة: