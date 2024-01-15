التسجيل في منصة الدعم السكني المغرب 2024 daamsakane.ma + مبلغ الدعم وشروط الحصول على الدعم السكني

تم إطلاق منصة الدعم المباشر للسكن في المغرب كمبادرة هامة ضمن جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الوصول إلى العقارات ودعم قطاع الإسكان ففي هذا المقال، سنقدم نظرة شاملة حول تفاصيل الدعم المقدم شروط الاستفادة منه وكيفية التسجيل للحصول عليه.

الاستفادة من الدعم المباشر للسكن 2024 في المغرب

يمكن للأفراد الاستفادة من الدعم السكني في المغرب لعام 2024 عن طريق التسجيل في منصة الدعم المباشر للسكن daamsakane.ma التابعة لوزارة إدارة اعداد التراب والإسكان والتعمير.

كما يجب عليهم تقديم الطلب عبر هذه المنصة مع التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة وسيتم معالجة جميع الطلبات الإلكترونية المقدمة، وستقوم الوزارة بإعلام المستفيدين من الدعم في وقت لاحق حسب التحديد الذي تقرره الوزارة.

مبلغ برنامج الدعم المباشر للسكن 2024

وفقًا للإعلان الختامي لمجلس الحكومة المغربية في 14 سبتمبر 2023، يُخصص برنامج الدعم المباشر للسكن لعام 2024 مبلغًا إجماليًا قدره 70,000 درهم مغربي لشراء منزل يقل ثمنه عن 300,000 درهم مغربي أو ما يعادلها.

وبالنسبة للأشخاص الذين يملكون إمكانية شراء منزل يتجاوز قيمته 300,000 درهم مغربي ولكنها تقل عن 700,000 درهم مغربي، سيحصلون على دعم مالي بقيمة 50,000 درهم مغربي.

يشكل هذا البرنامج نقطة إيجابية إضافية للنساء الأرامل، حيث سيحصلن على نفس دعم السكن في المغرب، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 10,000 درهم مغربي، بهدف تشجيعهن على اقتناء منازل لهن ولأبنائهن.

الشروط اللازمة للتقديم للدعم السكني في المغرب 2024

للاستفادة من الدعم السكني في المغرب لعام 2024، قامت وزارة التراب والإسكان والتعمير بتحديد مجموعة من الشروط والمعايير وفقًا للآتي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المغربية.

يتعين على المتقدم عدم امتلاك أي عقار مخصص للسكن.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم سكني من البرامج الحكومية الأخرى.

ينبغي أن يتوفر للمستفيد رخصة سكن تبدأ من 1 يناير 2023.

يجب على المستفيد أن يكون قادرًا على وضع عقاره كضمان لاستعادة الدعم في حالة عدم الالتزام.

يتعين على المستفيد إتمام عقد بيع نهائي يشترط الإقامة الدائمة في العقار لمدة خمس سنوات.

رابط التسجيل في منصة الدعم المباشر للسكن 2024 المغرب

للتسجيل في منصة الدعم المباشر للسكن لعام 2024 في المغرب، يمكنك اتباع الخطوات التالية: