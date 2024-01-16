مبروك للجميع.. هنا رابط استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 عبر الموقع الرسمي

أعلنت الجهات المختصة عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 عبر البوابة الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب انتهاء طلاب أداء امتحان نصف العام، فمن المؤكد أنه قد تم البدء في أعمال التصحيح منذ بداية هذا الأسبوع في جميع المديريات التعليمية فلقد انتهت الاختبارات في يوم 10 يناير 2024، ووفق ما تم إعلانه فإنه سيتم الإعلان عن النتيجة عقب الفراغ من تصحيحها مباشرة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024

من المتوقع أن يتم الكشف عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت اللجنة المختصة بأنه تم البدء في إجراءات تصحيح الاختبارات لكافة مديريات التربية والتعليم منذ أيام قليلة من بداية مطلع الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري كما شددت مديرية التربية والتعليم على العمل بأعمال التصحيح بكل شفافية ونزاهة حرصاً على مستقبل الطلبة، ومن خلال البوابة التعليمية الخاصة بنتائج التعليم الأساسي يتمكن الطالب من معرفة نتيجته عبر رقم جلوسه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية من خلالها يتمكن الطالب من التعرف على نتيجته عبر رقم الجلوس الخاص به، وبعد الإعلان رسمياً عن ظهور نتيجة الصف الرابع في محافظة القاهرة يرتقب أولياء الأمور درجات أبنائهم بكل حماس، وفيما يلي طريقة إجراء ذلك: