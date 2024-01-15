حوالي 76 دولار!.. قيمة الزيادة وموعد صرف رواتب المتقاعدين في شهر فبراير شباط لعام 2024 بالعراق

يبحث العديد من المواطنين العراقيين في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق، يشار إلى أن وزارة المالية العراقية أعلنت عن تقديم زيادة مالية للمستفيدين تصل إلى 100,000 دينار عراقي وهي ما تعادل 76 دولار بسعر الصرف الرسمي، يستفيد من هذه الزيادة الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تقل عن مليون دينار، للاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه الزيادة ومواعيد صرف رواتب شهر فبراير، يرجى المتابعة معنا في الفقرات القادمة.

ما هي قيمة الزيادة على رواتب المتقاعدين في العراق؟

أعلنت وزارة المالية عن زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، حيث تم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تنطبق على الفئة التي تتقاضى أقل من مليون دينار فقط، نظراً لأنهم يستحقون ذلك، وتم تنفيذ هذه الزيادة وفقاً لأحكام القانون الجديد المنظم للعمل والذي ينص على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين في شهر فبراير 2024 بالعراق؟

من المنتظر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، باستثناء حالات تصادف موعد الصرف مع أيام إجازة أو عطلة رسمية، فيما يتعلق بشهر فبراير من هذا العام، فمن المقرر صرف الرواتب في اليوم الأول فيه أيضاً، وذلك في الوقت المحدد دون أي تأخير أو تقديم في عملية الإيداع نظراً لعدم وجود أي إجازة أو عطلة رسمية في هذا التاريخ.