ملفات pdf.. لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع مظلتي spa.gov.iq/umbrella الرسمي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، مازال الالاف المواطنين يبحثون عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية، فحتى الآن لم تقوم الوزارة بتحديد موعد لاطلاق الكشوف وبالتالي لم يتمكن كافة المتقدمين من معرفة هل تم قبولهم للاستفادة من الدعم أم لا، وفور الاعلان عن اسماء المشمولين سيتم اعلان عبر القنوات الرسمية، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي فور اعتمادها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قريبا سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي ليتم رفعها أيضا عبر موقع وزارة العمل العراقية، حيث أكد السيد احمد الاسدي وزير العمل أن تلك الوجبة سيستفيد منها أكثر من 200 ألف أسرة من الاسر الاولى بالرعاية، كما حددت الوزارة فئات محددة لمنحهم الدعم مثل الايتام والارامل وكبار السن والعاطلين، وسيتم الصرف عبر المنافذ الرسمية، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي التي تعمل بكفاءة على مدار اليوم.

حدد واضغط على هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

ادخل بياناتك المطلوبة بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة لها.

ثم حمل الكشوفات المتاحة أمامك بصيغة pdf على جهازك.

ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه بعد انتهاء التحميل.

شروط الرعاية الإجتماعية 2024

أما عن شروط الرعاية الاجتماعية التي وضعتها وزارة العمل للاستفادة من الدعم المالي المقدم فهي: