“شفرة مش بفلــوس” نزل تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات لمتابعة مباريات كأس أمم افريقيا مجانا

تردد قناة الجزائرية الارضية والتي تعد من القنوات التي حصدت في وقت قليل شهرة كبيرة جدًا في جميع أرجاء الوطن العربي ونالت على إعجاب الكثيرين، وأتاحت لمحبي كرة القدم والمشجعين ولجميع الراغبين بمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، فرصة مشاهدة المباريات بكل سهولة عن طريق فك التشفير الخاص بالقناة على النايل سات، وتعد قناة الجزائرية واحدة من القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق يوم الاثنين 15 يناير 2024، ضمن منافسات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

تردد قناة الجزائرية الارضية نايل سات

تردد قناة الجزائرية الارضية على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد القناة يكون : 11680.

القمر الصناعي من نوع : نايل سات.

معدل الترميز يتم ضبطه على : 27500.

معامل الاستقطاب أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الجزائرية الارضية هوت يبرد:

التردد هو: 12577.

معدل الترميز: .27500

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: sd.

التردد قناة الجزائرية الارضية على استرا

يكون تردد القناة : 12577.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة من النوع: .sd

كيفية ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية

يمكن ضبط القناة عن طريق عدة خطوات وهي: