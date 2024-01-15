بوابة الوظائف الحكومية وزارة العدل وظائف لحاملي هذه التخصصات بهذه الشروط jobs.caoa.gov.eg

يبحث المواطنون والمواطنات بكلية الحقوق في الوقت الحالي عن رابط بوابة الوظائف الحكومية، وذلك من أجل التقديم على وظائف وزاره العدل، حيث تم الرفع على موقع بوابة الوظائف الحكومية وزارة العدل وظائف متاحة بمصلحة الطب الشرعي التابع للوزارة، حيث عدد من الوظائف الحرفية والتخصصية وخدمة أيضًا معاونة، وبتقرير اليوم نرصد لكم تفاصيل هذه الوظائف وكيفية التقديم عليها.

بوابة الوظائف الحكومية وزارة العدل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية أن مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل المصرية بحاجة إلى عدد من التخصصات لشغل بعض المناصب في المصلحة، حيث جاءت الوظائف على النحو التالي:

معاون خبير هندسي، حيث تخصص حاسبات ونظم المعلومات.

معاون خبير هندسي بتخصصات مختلفة، حيث تخصص مدني أو عمارة – بحرية – مكيانيكا – كهرباء.

معاون خبير زراعي – حسابي.

شروط تقديم وزارة العدل

يبحث الكل الآن عن شروط وظائف وزارة العدل 2024، حيث تأتي تلك الشروط بشكل عام على النحو التالي:

الالتزام بالشروط الخاصة بكل تخصص حسب المطلوب.

لا يقل تقدير المتقدم عن تقدير جيد.

عمر المتقدمين لا يقل عمرهم عن 30 عام.

ضرورة الحصول على مؤهل عالي.

تقديم كل الأوراق المطلوبة الخاصة بك.

التقديم على وظائف مصحلة الخبراء

حتى الآن لم يبدأ التقديم على وظائف وزاره العدل 2024 بعد، حيث التقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شبكة الإنترنت، حيث يبدأ التقديم وينتهي في المواعيد التالية: