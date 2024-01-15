عشان متغلطش.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 + التقديم على امتحانات تالتة ثانوي

تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونياً بدء من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وسوف يتم غلق التسجيل في 22 يناير الموافق يوم الخميس، وهذا هو التوقيت الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لكافة المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ويتم التأكيد على ذلك الأمر لأهمية الاستمارة وذلك لكي يتمكن الطالب من التقديم في الامتحانات الثانوية 2023/2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة يكون عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصت الوزارة على استيفاء الاستمارات، فنوهت على الطلاب تسجيل الاستمارة من يوم الأحد، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها، بالإضافة إلى ذلك يتم تسليم استمارة الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس من يوم الأحد الموافق 11 فبراير، وآخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

لتسجيل استمارة الثانوية العامة هناك عدة أوراق حددتها الوزارة يجب توافرها وهي كالآتي:

الأصل من شهادة الميلاد(كمبيوتر).

يتم تصوير صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب.

عدد ثلاث صور حديثة مقاس 6*4 ، مكتوب عليها في الجانب السفلي منها أسم الطالب بالكامل الموجود في شهادة الميلاد، بالإضافة إلى ذلك تُختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

ملء استمارة الثانوية العامة

بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونياً، تيم مراجعة خطوات التسجيل بعناية وتدقيق شديد وحرص، ثم تسليمها إلى مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة، بالإضافة إلى ذلك يتم توقيع ولي الأمر على الاستمارة، وذلك لضمان عدم حيازة الطالب هاتف محمول أو أي أجهزة آخرى داخل لجنة الامتحان، وقد شددت الوزارة على جميع الجهات المعنية، أنه يرجى الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان، حيث لن يسمح بقبول أي من استمارة الثانوية العامة 2024 بعد هذه المواعيد إلا بشرط وهو وجود أسباب قهرية تقبلها السلطة المختصة.