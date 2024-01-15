“اعرف نتيجتك”.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول “5 ابتدائي” برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول، تتزايد عمليات البحث حول نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول بعدما انتهت الامتحانات في كافة المدارس الحكومية والخاصة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 قريبا نظرا لأن الآن بدأت أعمال تصحيح أوراق الاجابة داخل كافة الكنترولات، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات ستعلن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي التابعة للوزارة.
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول
تستعد كافة المدارس للإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 خلال اسابيع قليلة من الآن وقبل الفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة جدا في نتيجة الخامس الابتدائي لا سيما أن الامتحانات جائت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط ووفقا لما تم تدريسه، ويمكنك للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم فور اعتمادها من خلال الوسائل السابقة المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أن إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية 100 درجة ويتم تقسيمها كما يلي:-
- 30 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول.
- 35 درجة لامتحان المهام الأدائية.
- 5 درجات سلوك ومواظبة.
- 15 درجة لامتحان شهر أكتوبر.
- 15 درجة لامتحان شهر نوفمبر.
رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024
يمكنك الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي من خلال اتباع ما يلي:
- قم بزيارة موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي.
- حدد نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024.
- حدد الفصل الدراسي الاول وادخل كافة البيانات الخاصة بالطالب.
- اضغط على كلمة استعلام عن النتيجة.
- سيظهر لك فورا تفاصيل نتيجتك.
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 برقم الجلوس
وعن دلالة الوان تيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول فهي:
- اللون الأزرق ويشير إلى أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 100 – 85 %.
- اللون الأخضر ويشير إلى أن المتعلم اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 85 – 65 %.
- اللون الأصفر ويشير إلى أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم لاكتساب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 65 – 50 %.
- اللون الأحمر ويشير إلى أن المتعلم لم يكتسب المهارات والمعارف المطلوبة وتكون بنسبة تقديره من 50 – 1 %.