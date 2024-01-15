اضبط تردد قناة beIN ASIAN CUP 1-2 بي ان سبورت لنقل كأس اسيا 2024

يدخل المنتخب العراقي المباراة بمعنويات عالية بعد أن نجح في التأهل إلى البطولة بعد غياب دام 14 عامًا. ويسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة والفوز على المنتخب الإندونيسي لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور الثاني أما المنتخب الإندونيسي، فيدخل المباراة وهو في حالة بدنية وفنية جيدة، حيث أنه خاض العديد من المباريات الودية استعدادًا للبطولة ويسعى المنتخب الإندونيسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى من أجل تحسين موقفه في المجموعة.

قناة beIN ASIAN CUP 1-2

تعد كأس آسيا من أهم البطولات القارية في العالم، وتحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ويعد بث مباريات البطولة مجانًا على قناة بي إن سبورت فرصة كبيرة لجميع الجماهير لمشاهدة البطولة والاستمتاع بها وستقوم قناة بي إن سبورت بنقل جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباريات المنتخب العراقي الذي يخوض مباراة اليوم أمام منتخب إندونيسيا. كما ستنقل القناة مباريات المنتخب المصري الذي تعادل أمس أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1

تنقل قناة بي إن سبورت أسيا جميع مباريات البطولة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك في إطار حرص القناة على إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة البطولة والاستمتاع بها وفيما يلي تردد قناة بي إن سبورت أسيا على نايل سات:

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN Asian Cup 2

عشاق كرة القدم الآسيوية، ننشر لكم تردد قناة beIN Asian Cup 2 على نايل سات، لتتمكن من متابعة مباريات كأس آسيا 2024 مجانًا.