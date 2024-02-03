جدول صرف رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة mof.gov.iq

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، يعد موعد صرف رواتب المتقاعدين من المواضيع البارزة في قائمة البحث اليوم، حيث يبحث عدد كبير من المتقاعدين في دولة العراق عن معلومات حول موعد صرف رواتبهم لشهر فبراير، خاصة بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة العراقية للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار عراقي، تأتي هذه الزيادة في إطار جهود وزارة المالية العراقية لدعم متقاعديها، وتحفيزهم على مواجهة التحديات المالية والارتفاع في تكاليف المعيشة، بعد سنوات من الخدمة في المؤسسات الحكومية.

زيادة رواتب المتقاعدين

أعلن وزير العمل العراقي عن زيادة رواتب المتقاعدين، حيث ستصل إلى 500 ألف دينار عراقي بدلاً من الـ 400 ألف دينار السابقة، وستبدأ هذه الزيادة بالتطبيق مع تنفيذ قانون العمل الجديد و هذه الزيادة ستستفيد منها فئات متعددة في المجتمع العراقي، بما في ذلك الطلاب، والآباء والأمهات، والمطلقات، والسيدات غير المتزوجات اللاتي لم يحصلن على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، طالما أن رواتبهم تقل عن مليون دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

للوصول إلى رواتب المتقاعدين في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط وزارة المالية العراقية.

انقر على تسجيل الدخول واختر الخدمات الإلكترونية.

اضغط على أيقونة استعلام عن الرواتب.

حدد رواتب المتقاعدين وستظهر لك التفاصيل وتذكر دائمًا أنه قد تكون هناك متطلبات خاصة للوصول إلى هذه المعلومات، ويجب أن تتبع الإجراءات المحددة من قبل الجهات المعنية.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

من اجل التعرف على موعد صرف رواتب المتعاقدين فى العراق يكون عليك اتباع الخطوات التالية: