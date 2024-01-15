تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على الاقمار الصناعية المختلفة أضف التردد وشاهد القناة

قناة وناسة من القنوات التي اشتهرت بتقديم محتوى ترفيهي للأطفال، حيث تعمل القناة على تسلية الأطفال في أوقات فراغهم، فكثيرًا ما يحتاج الأطفال إلى وقت يلهو فيه ويفرغوا طاقتهم وقناة وناسة من أشهر القنوات توفيرًا لهذا المحتوى، لذا تجد الكثير من الأبار والأمهات يبحثون عن تردد القناة لأضافتها إلى جهاز الاستقبال الخاص بهم ومتابع أطفالهم للقناة، ومن خلال الأسطر التالية نذكر تردد القناة وطريقة إضافته على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات 2024

شاهد قناة وناسة للأطفال بترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة المشاهدة:

SD

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على القمر الصناعي العرب سات 2024

يمكنك متابعة قناة وناسة عبر القمر الصناعي العرب سات بإضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: HD

ما هي كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انقر على زر القائمة الرئيسة على جهاز التحكم عن بعد (الريموت).

اختر من القائمة إدارة القنوات.

اضغط على خِيار التثبيت اليدوي.

اختر إضافة ترددات جديدة.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط التردد عليه.

أدخل بيانات التردد كما هو موضح في الفَقَرة السابقة.

اضغط على زر البحث.

ستظهر القناة تلقائيًا على قائمة القنوات بعد الانتهاء من البحث.