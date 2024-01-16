اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 +الفئات المستحقة لإضافة المواليد

بدأ البحث عن معرفة اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لمعرفة موعد التسجيل لاضافة المواليد الجدد للحصول على الدعم والخبز، حيث أصبحت الحياة صعبة لجميع المواطنين وسط هذا الغلاء الصعب فى الأسعار، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي أنه فيما يتعلق ببطاقات التموين لعام 2024، لن يتم إضافة المواليد إلا لفئات محددة، وهي أبناء أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى أبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة في الأسر الأولى بالرعاية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

كشفت وزارة التموين أن ميزانية الدولة لا تسمح بأي اضافه جديده للمواليد بسبب الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد وهذا بناء على كثرة التساؤلات عن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 كما أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بأن هناك بعض الفئات المسموح لها الاضافة من خلال عدد من الخطوات وهي كالآتي:

الولوج إلى موقع مصر الرقمية.

قم تسجيل الدخول بكتابة الرقم القومي.

سجل رقم المصنع وإسم الأم.

سجل رقم الهاتف.

حدد أيقونة الخدمات التموينية.

حدد خانة إضافة الأبناء.

أكتب بيانات الطفل المراد اضافته.

وآخر خطوة هي النقر على كلمة التالي ثم اختر حفظ.

شروط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين