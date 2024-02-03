خد حقك … استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر ‎pod.mohp.gov.eg

بدأ يزداد البحث كل يوم على موقع وزارة التضامن الإجتماعي عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة حيث أنها بطاقة مخصصة لجميع المواطنين ذوي الإعاقة ومساعدتهم وإتاحة فرص رائعة لهم، حيث أن هذه البطاقة عبارة عن بطاقة الكترونية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي كما تتألف هذه البطاقة من شريحة الكترونية تضم جميع بيانات حامل البطاقة مثل نوع الاعاقة ودرجة خطورتها، سوف نتعرف اليوم على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

سيتم ظهور نتيجة بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال سبعة أيام إلى 14 يوم وهذا ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة النتيجة بالرقم الوطني من خلال بعض الخطوات و تتمثل في الآتي

يلزم فى البداية فتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الضغط على خانة رابط خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم النقر على استلام طلبات.

قم بتعبئة الرقم القومي للشخص المتقدم.

النقر على أيقونة بحث.

واخيرا ستظهر نتيجة الاستعلام بعد هذه الخطوات.

أهم شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

شرط أن يملك الشخص متلازم دوران.

شرط ان يكون أعمى (فاقد للبصر) تماماً.

شرط أن يعاني بشلل رباعي سواء سفلي أم علوي.

الإصابة بتصلب في المفاصل في أكثر من طرف.

شرط أن يملك فقدان للسمع بشكل كامل .

شرط أن يعاني من قطع فى عدة أطراف.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تساعد على حصول الشخص على سكن حكومي ملائم.

بالإضافة إلى خصم على كافة تذاكر المترو والقطار ووسائل المواصلات الأخرى.

تساعد في الحصول على وظيفة حكومية بنسبة إعاقة 5%

دخول المدارس والجامعات.

الإعفاء من الضرائب.

الأوراق اللازمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب

حالة الطلب( مرفوض_ مقبول _اثناء المراجعه)

درجة الإعاقة

نوع الإعاقة.

مركز الفحص الطبي الخاص بإجراءات الكشوفات الطبية

قامت وزاره الصحه في مصر بالإعلان عن نتيجة الكشف الطبي للأشخاص المعاقين بأنها سوف تظهر خلال فتره من 10 و14 يوم، كما أن النتيجة يتم ربطها في مكاتب التأهيل عن طريق الربط الشبكي بين وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الصحة في جمهورية مصر العربية.