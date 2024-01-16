موقع كود الطالب 2024 .. كيفية استخراج كود الطالب بالرقم القومي .. “وزارة التربية والتعليم” توضح

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير الخدمات الإلكترونية لاستخراج الطلاب الأكواد دون الذهاب إلي المدرسة وإهدار الوقت وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كما وفرت لهم العديد من الخدمات الأخري لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال أوراق التقديم والملفات للصف الثالث الثانوي سنتعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة بالوزارة.

كيفية معرفة كود الطالب 2024

يمكنك الحصول على كود الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه الطالب إلي موقع وزارة التربية والتعليم.

تحديد حساب الطالب والانتقال إلى علامة التبويب “خدمات رمز الطالب”.

يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به.

الضغط على أيقونة الاستفسار.

سيظهر بعد ذلك رمز الطالب الخاص به أمامه على الشاشة.

المستندات المطلوبة للتقدم للثانوية العامة

شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.

6 صور شخصية.

تقديم ملف الالتحاق بالصف الأول الثانوي.

شهادة ميلاد الطالب.

نسختين من هوية ولي الأمر الأب أو الأم في حالة وفاة الأب.

نسختان من طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة جنيه واحد.

بالإضافة إلى طابع دعم وتطوير وتمويل المشروعات التعليمية بقيمة عشرة جنيهات.

إحضار نسخة من شهادة وفاة ولي الأمر (للطلاب الأيتام).

ما هي طرق استخراج كود الطالب؟

يمكنك استخراج الكود بطريقتين:

الطريقة الأولى: عن طريق الحصول عليها من المدرسة.

الطريقة الثانية: هي الدخول على الموقع الرسمي للوزارة وإدخال الرقم الوطني للطالب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

أوضحت الوزارة الخطة التي قامت بإنشائها من أجل هذا العام الجديد مع إضافة شرح تفصيلي لدراسة لمساعدة الطلاب اوضحتها عبر الموقع الخاص بها و نظام الدراسة كالآتي: