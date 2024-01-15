نتيجة خمسة ابتدائي| لينك نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024 محافظة القاهرة

يرغب العديد من الطلبة والطالبات في معرفة التعرف على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول، وذلك في العديد من الإدارات التعليمية التابعة لها إلكترونيًا، بحيث يسهل على جميع أولياء الأمور والطلبة في الصف الخامس الابتدائي داخل محافظة القاهرة في الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالصف الدراسي الأول للعام الجاري 2023-2024، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الخامس الابتدائي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

بعد ذلك يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ويكون من على شهادة الميلاد.

ثم يتم اختيار المرحلة الابتدائية من فئة المرحلة الدراسية.

تحديد الخامس أو الصف التي ترغب في الاستعلام عنه.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

امتحانات الخامس الابتدائي في القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة القاهرة، تم عقدها من يوم 2 إلى يوم 10 من شهر يناير 2024، على أن النتيجة تظهر في جميع المواد التي تم تأدية الامتحانات فيها، لمعرفة موقفة من النجاح أو عدم بلوغ النهاية الصُغرى، وعليه يتم أخذ الإجازة الخاصة بالفصل الأول والعودة للاستمرار في دراسة الفصل الدراسي الثاني، الذي أصبح على وشك الاقتراب.