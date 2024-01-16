ننشر.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2024/1/16 في جميع محلات الصاغه بالمصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 ارتفاعاً بالغاً غير متعاهد عليه من قبل، حيث زاد جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً 40 جنيها فقط في يومين ليصبح سعره 3280 جنيه للجرام بدون المصنعية والضريبة، وبناءً على تصريح خبير المشغولات الذهبية الأستاذ أمير رزق فإن أسعار الذهب العالمية قد ازدادت حوالي 2050.40 دولار للأونصة بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة لسعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 2060.10 دولار.

أسعار الذهب اليوم

صرح خبير المشغولات الذهبية للسوق المصري بأن أسعار الذهب اليوم قد ارتفعت بنحو 51 عيار 24 في حين سجل عيار 21 ارتفاعا بنحو 40، حيث سجل الجنيه الذهب خلال التداولات اليوم سعر 370 جنيهاً ووفقاً لما توقعه عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية سامح عبد الحكيم فإنه قد حدث تقلبات سعرية داخل سوق الذهب أثناء الساعات الماضية نتيجة العقبات في جلب وتوفير الذهب الخام مع استمرارية الطلب المتزايد على شراء العملات والسبائك الذهبية في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات اليومية، ولقد يعد الذهب من المدخرات التي تصبح استثمارا في المستقبل فهو بمثابة زينة للمرأة وخزينة لحفظ قيمة الأموال، ولقد سجل سعر البيع والشراء اليوم 16 يناير للمستهلك الآتي: