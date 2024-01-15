ما هو موعد نزول الحلقة 9 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي وما هو سبب تأجيل عرضها على الشاشات؟

أصبح المسلسل التاريخي “فاتح القدس: صلاح الدين الأيوبي” التركي جزءاً هاماً في عالم صناعة مسلسلات التلفزيون، يأتي هذا العمل الضخم كإضافة مميزة للمشهد الفني والترفيهي، إذ يقدم رؤية جديدة وبعداً مذهلاً لتاريخ المنطقة، وهو مسلسل لاقى رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة، في المجتمع التركي والعربي، ويبحث المتابعون عبر محركات البحث عن مسلسل صلاح الدين بحلقته التاسعة تحديداً، وهي الحلقة التي لم تعرض في موعدها على شاشة التلفزيون، وفي هذا المقال سنقدم لمحة عن هذا المسلسل وسنذكر لكم موعد عرض الحلقة 9.

لمحة عن مسلسل صلاح الدين التركي

تقوم السلسلة التلفزيونية هذه بسرد قصة حياة صلاح الدين الأيوبي، ولكنها لا تقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل تبرز أيضاً الجوانب الإنسانية في شخصيته ولمحة عن تفكيره وعقليته وكيفية تصرفه مع الأمور الحياتية والحروب على حد سواء، ووفقاً لتصريحات المنتج “إمره كونوكا” فإنه يؤكد أن الهدف من هذا العمل الضخم هو عرض القائد العظيم في العالم الإسلامي ببعده الإنساني البشري وليس عرضه كمجرد قائد عسكري، بل حاكم حكيم يسعى لتحقيق السلام والعدالة.

تجتمع عدة دول في هذا المشروع الهام، حيث يشارك مجموعة واسعة من الأكاديميين والمؤرخين الأتراك والباكستانيين في توثيق وصياغة السيناريو من أجل التأكيد على دقة الأحداث التاريخية المقدمة في هذا العمل، ومن المتوقع أن يستمر المسلسل لثلاثة مواسم، حيث يحتوي كل موسم على 34 حلقة.

ما هو موعد بث الحلقة 9 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي؟

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “فاتح القدس: صلاح الدين الأيوبي” تأجيل عرض الحلقة التاسعة، التي كان من المقرر عرضها في 15 يناير، بسبب عدم اكتمال عمليات التصوير مما أدى إلى عدم استكمال مقاطع الحلقة قبل الموعد المحدد، لذلك تم تأجيل الحلقة لمدة أسبوع، وسيتم عرضها في الإثنين القادم الموافق 22 يناير 2024.

ويبدو أن سوء الأحوال الجوية في منطقة الشرق الأوسط هو السبب الأساسي في التأجيل، حيث تأثرت تركيا وبلاد الشام والعراق بمنخفض جوي حاد حال دون إكمال عمليات التصوير.