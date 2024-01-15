اضبط تردد القناة الجزائرية الأولى الناقله لمباريات كأس امم أفريقيا 2024

تعد القناة الجزائرية الأولى من أهم القنوات التلفزيونية في الجزائر، وتحظى بشعبية كبيرة في البلاد وفي مختلف أنحاء العالم العربي، كما تعتبر أيضا أحد القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وأعلنت القناة الجزائرية الأولى أنها ستنقل عدد من مباريات كأس الأمم الافريقية التي تقام حاليا في ساحل العاج بشكل مجاني، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأولى

توفر القناة الجزائرية الأولى فرصة ذهبية لعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي لمتابعة جميع مباريات البطولة دون الحاجة إلى الاشتراك في أي خدمة تلفزيونية مدفوعة وتعد القناة الجزائرية الأولى من القنوات الرياضية الرائدة في المنطقة، حيث تقدم تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم والألعاب الأولمبية والبطولات الأفريقية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

تتواجد قناة الجزائرية الأرضية باسم Programme NationalHD على القمر الصناعي نايل سات، وهي إحدى القنوات التلفزيونية المتاحة للجمهور في الجزائر والمناطق المحيطة بها وتتميز قناة Programme NationalHD بجودة عالية في العرض المرئي، حيث تعرض البرامج والمحتوى بتقنية عالية الدقة (HD)، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة للمشاهدين. يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأخبارية والرياضية والثقافية والتعليمية التي تبثها القناة وتعتبر شفرة القناة، التي تستخدم نظام 1100001100000000، أحد الأساليب المستخدمة لتشفير الإشارة التلفزيونية وحمايتها من الوصول غير المصرح به. هذا يساهم في تأمين حقوق البث ومنع الاستخدام غير القانوني للقناة.