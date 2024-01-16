هام وعاجل.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع الموظفين – شوف حسابك

أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع العاملين بالجهات الإدارية في الدولة والعاملين داخل القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، إذ من المقرر أن يتم البدء في عملية صرف الرواتب الشهرية خلال الأيام المقبلة 21.22.23.24.25 من هذا الشهر الجاري، وبناء على ما تم إعلانه خلال البيان الرسمي فإنه سيتم إتاحة المستحقات في الماكينات الآلية وفق المواعيد المعلن عنها في المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

بحسب الجدول الزمني الذي أقرته الوزارة فإن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 سينطلق خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن يتم الصرف في 5 أيام من كل شهر مع مراعاة العطلات الرسمية لهذا الشهر، كما أنه سوف يتم تزويد ماكينات الصرافة بمستحقات العاملين خلال الفترة المعلن عنها وعلى صعيد آخر فإن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أتاحت خدمة التعرف على القيمة المحددة لمعاشات كبار السن، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

قيمة مرتبات شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة

من المتوقع أنه يتم صرف رواتب شهر يناير الجاري مع الزيادة الأخيرة للعاملين في القطاعات الحكومية بعد أيام قليلة، وبناء على ما أقرته الوزارة عبر بيانها الرسمي في شهر سبتمبر 2023 فإن الرواتب حسب الدرجة الوظيفية ستصبح على النحو التالي: