mod.mil.iq.. هنا رابط التقديم على البحرية العراقية 2024 وشروط الالتحاق

أتاحت الجهات المختصة رابط التقديم على البحرية العراقية 2024 بالتزامن مع بداية العام الجديد والذي يبدأ مساء اليوم، وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المحددة في الراغبين بالالتحاق ببرامج ونظم التعليم لتلك الأكاديمية، حيث يعد ذاك الصرح العسكري من أفضل الأكاديميات العراقية التي تختص بتدريس برامج العلوم البحرية للطلاب، علما بأنها تضم نخبة من كبار الأساتذة والقادة، وفيما يلي أهم خطوات وإجراءات التسجيل فيها.

رابط التقديم على البحرية العراقية 2024

ازداد البحث عن رابط التقديم على البحرية العراقية 2024 الذي بدأ منذ ساعات قليلة، حيث تم الإعلان عن انطلاق التسجيل في 15 يناير من منتصف الليل من خلال هذا الرابط، ومن أجل قبول التسجيل في الموقع التابع لوزارة الدفاع لابد من قراءة الشروط الخاصة بالبرنامج ومن المؤكد أنه سيتم قبول المستوفين للشروط فقط وسيتم استبعاد من يتلاعب بالمعلومات لذا يتعين على المتقدم تسجيل بيانات صحيحة.

طريقة التسجيل في الأكاديمية البحرية العراقية 2024

بناء على ما تم إعلانه فإنه تم فتح باب القبول للدفعة الجديدة من طلاب البحرية العراقية 2024 بداية من يوم الاثنين 15 يناير ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 19 من الشهر الجاري، حيث تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالمنصة الرئيسية .

تحديد خيار التسجيل في الكلية البحرية العراقية.

اختيار الفرع العلمي وإرفاق البيانات المطلوبة.

الموافقة على كافة شروط المنصة مع مراجعة البيانات المدخلة قبل حفظها.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الالتحاق بالكلية البحرية العراقية

قامت وزارة الدفاع العراقية بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات في المتقدم حتى يتم قبوله في الكلية، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: