تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية

أعلنت قناة وناسة عن التردد الجديد الخاص بها، وهي واحد من أبرز قنوات الأطفال والتي نجحت في جذب عدد كبير من الأطفال من مختلف الدول العربية، وذلك لأنها تقوم على بث الكثير من الاناشيد التي يحبها الأطفال، والتي يتم من خلالها تعليم الكثير من العادات الإيجابية لدى الطفل، قامت إدارة القناة بتوفير العديد من الترددات والتي يمكن من خلالها استقبال القناة، وذلك بواسطة الأقمار الصناعية المتنوعة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

أصبح الآن بإمكانك استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك، وذلك من خلال التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكنك أيضا تنزيل القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات، وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ¾.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت القناة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك:

أولا يجب الدخول على اعدادات الرسيفر، وذلك من خلال ريموت التحكم الخاص به.

ومن ثم قم بالنقر على خيار التركيب الهوائي.

يجب الضغط على تردد جديد.

يرجى تحديد القمر الصناعي.

ثم يتطلب إدخال التردد وكل من معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز بالإضافة إلى معدل الاستقطاب.

أخيرا قم بالنقر على بحث وانتظر ثوانِ، ثم قم بالنقر على حفظ وسوف تجد القناة موجودة في قائمة القنوات الناقلة.

محتوى قناة وناسة

تقدم القناة الكثير من أغاني الأطفال المفضلة لديهم، ومن أبرزها:

لولو الحلوة كتير كتير.

عمو الشرطي واوا.

يا لولو في نونو.

لولو الشطورة.