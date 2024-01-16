ℕ𝕆𝕎 ̨مچٱااان̍ا طريقة ادخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية لمتابعة كاس أمم أفريقيا ℙℝ𝕆𝔾ℝ𝔸𝕄𝕄𝔼 ℕ𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ𝔸

يتساءل الكثيرين عن طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية، لكي يتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة المباريات الخاصة بكأس أمم إفريقيا بالمجان، خاصة وأن المنافسات قد بدأت أمس السبت بتاريخ 13 من يناير 2024، والتي قرر لها أن تستمر حتى شهر كامل، لتكون نهايتها في 11 فبراير لعام 2024، لذا تابع معنا عزيزي القارئ لتصل إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور التالية.

فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

نعرض لكم في السطور التالية الخطوات اللازم اتباعها حتى تتمكن من فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية لتستمتع بمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، دون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات، خاصةً وأن المباريات تنقل بشكل حصري على قنوات بين سبورت القطرية المدفوعة، لذا فأنت بحاجة إلى ضبط تردد الجزائرية الأرضية لكي لا تحتاج إلى دفع أى مبالغ، فهي بالمجان تماما، كما أن الخطوات التي تحتاج إليها موضحة أمامك في النقاط التالية:

في البداية قم بتشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال الخاص بك. بعد ذلك من جهاز التحكم عن بعد قم بالنقر على زر القائمة. وفي الخطوة التالية لابد من أن تقوم باختيار خانة الإعدادات، ثم قم باختيار خانة الإدخال اليدوي. بعد ذلك قم بإرفاق كافة قيم التردد، وذلك بعد اختيار القمر الصناعي الصحيح. قم بالنقر على خانة بحث ومن ثم اترك جهاز الاستقبال قليلا حتى يجري عملية البحث. وفي النهاية قم بالضغط على خانة حفظ التغييرات، وذلك من أجل حفظ القنوات الجديدة على جهازك.

الشفرة الخاصة بـ الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

الشفرة الخاصة بالجزائرية هي: 1100001100000000