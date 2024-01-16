الأخضر طاير زي الصاروخ ومش همه| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 16-1-2024| شوف الأمريكي وصل لكام!!

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر بات من الأمور الأكثر أهمية لشريحة كبرى من المواطنين سواء داخل مصر أو خارجها، فالجميع دائما في ترقب مستمر لمعرفة بكم الدولار اليوم، وخاصة وأن سعر الدولار في البنك اليوم يختلف تماماً عن سعر الورقة الخضراء بالسوق الموازية، فهناك فرق سعري يتجاوز ال22 جنيهاً بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، وعلى الرغم من أن التعامل في صرف الدولار في السوق السوداء محظور ومخالف للقانون المصري، إلا أن العديد من الأشخاص يسعون لتبادل العملات الأجنبية في السوق الموازية، ولذا يتابعون عن كثب أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بشكل يومي.

ومن خلال البديل الإخباري، ومن ضمن الخدمات اليومية التي يقدمها لكافة المتابعين والزائرين، نوفر لكم عبر السطور التالية، سعر الدولار في السوق السوداء في مصر مقابل الجنيه المصري، وسعر العملة الأمريكية في البنوك المصرية، تابعونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يتواصل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء في مصر، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث ارتباك يومي في سعر الورقة الخضراء بالسوق الموازية، ولذا يواصل المتهمين بالعملة الأمريكية معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، بل وبات من الأمور المعتادة طرح التساؤلات عن سعر صرف الأخضر.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 16-1-2024

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يهتمون بمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، وتعد السوق السوداء هي المكان الذي يتم فيه تداول العملات بما يختلف عن القوانين والضوابط المعتمدة في البنوك الرسمية، وعلى الرغم من أنها غير قانونية ،إلا أن العديد من الأشخاص يستخدمونها كمرجع لتقدير قيمة الدولار وتحديد سعر الصرف بين العملات.

وفيما يلي سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر:

الشراء: 56.25 جنيه مصري

البيع: 57 جنيه مصري

تذكر أن سعر العملات الأجنبية يتأثر بالعديد من العوامل مثل الاقتصاد العالمي والعوامل السياسية والتوترات الجيوسياسية، ولذلك ، يتغير سعر الدولار في السوق السوداء بشكل يومي وقد يتأثر أيضًا بالعرض والطلب.

سعر الدولار الامريكي في البنوك المصرية 16 يناير 2024

تشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار والثبات السعري في كافة البنوك المصرية، وذلك منذ شهر مارس المنصرم 2023، حيث لم يتم تغير سعر بيع الدولار في البنك أو سعر الشراء، وفيما يلي جدول مفصلاً يتضمن سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر البنوك 16يناير 2024 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري