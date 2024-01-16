اتفرج من البيت.. جميع القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2024 على جميع الأقمار وتابع بجودة عالية HD

بالتزامن مع انطلاق أهم البطولات الأفريقية ازداد البحث عن القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2024 على النايل وأسترا سات مجاناً، حيث انطلقت أولى مباريات البطولة خلال الأيام السابقة في دولة كوت ديفوار المستضيفة لهذا الحدث الرياضي العظيم، ويشارك في تلك البطولة العديد من المنتخبات العملاقة التي من بينها مصر والجزائر والمغرب، لذلك يستعد الكثيرون لضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على ترددات القنوات الناقلة للمباريات مجانا.

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2024

حصرياً أهم القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2024 والذي من المقرر أن تذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، حيث حصلت شبكة قنوات بي إن سبورت على حقوق البث المباشر لمباريات البطولة عبر خدمة ToD، ومن ضمن القنوات التي سيتم عرض بطولة كأس الأمم الأفريقية خلالها الآتي:

قناة 5Gold على القمر الصناعي Amos 4W تردد 11551.

قناة Max Sports عبر قمر Hellasat 39 E على تردد 11595.

قناة TV 8.5 HD على القمر الصناعي Turksat 42E تردد 12356.

قناة 5 Stars HD على القمر الصناعي Amos 4W تردد 11430.

قناة Sport TV عبر القمر Hispasat 30w تردد 12207.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

من ضمن القنوات الفضائية التي من المقرر أن يبث عليها مباريات البطولة، حيث أعلنت شبكة إدارة بي إن سبورت الرياضية سوف تكون من أهم الناقل الحصري لكأس الأمم الأفريقية لعام 2024، وإضافة إلى ذلك أنها ستذيع مباراة الكاميرون وغينيا عليها، وأبرز ترددات تلك القنوات الآتي:

تردد قناة bein afcin

التردد : 12604.

: 12604. معدل ترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

: ⅔. الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة بين سبورت 2 bein afcon

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد