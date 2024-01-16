اجازة مدفوعة الأجر”.. متي موعد اجازة 25 يناير 2024 للموظفين في القطاع الحكومي والخاص

يتساءل الكثير عن باقي متي موعد اجازة 25 يناير 2024 وهل ستكون اجازة مدفوعة الأجر لجميع القطاعات، حيث أن شهر يناير يصدر به الكثير من الإجازات، سواء كانت للمدارس والجامعات أو للموظفين في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.

متي موعد اجازة 25 يناير 2024

تجد عزيزي القارئ في التقويم الميلادي بأن يوم 25 من شهر يناير لسنة 2024، يوافق يوم خميس، ويعتبر هذا اليوم من الإجازات الرسمية لكي يتم الاحتفال بذكرى الثورة، كما أن هذا اليوم يوافق يوم عيد الشرطة، مع العلم أن هذه الإجازة سوف يتم دفعها لكافة الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة والعامة أيضًا.

كافة إجازات شهر يناير لسنة 2024

مما لا شك فيه أن شهر يناير حافل بالاجازات الرسمية التي يتم تطبيقها في جميع أنحاء مصر، وها هي كافة الإجازات تتلخص في التالي:

يوم السبت الذي يوافق 13 من شهر يناير لسنة 2024 يوافق إجازة أسبوعية.

يوم 20 يناير يوافق يوم الجمعة وهو إجازة أسبوعية.

يوم الخميس الموافق يوم 25 يناير لسنة 2024 يوافق عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

مواعيد الإجازات الرسمية لسنة 2024

الآن وبعد أن تطلعنا على متي موعد اجازة 25 يناير 2024 وهل ستكون اجازة مدفوعة الأجر لجميع القطاعات، سوف نقوم بعرض أهم إنجازات عام 2024 في السطور التالية: