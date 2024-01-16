رابط بوابة الشكاوي علي معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 بالرقم القومي tk.moss.gov.eg

يعد برنامج تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين حيث يستفاد من هذا البرنامج عدد كبير من الأفراد ولكن في بعض الأحيان يتعرض هؤلاء المستفيدين إلى بعض المشاكل التي تستدعي إلى تقديم شكاوى للبرنامج لهذا يرغب هؤلاء الأشخاص معرفة كيفية تقديم شكوى في تكافل وكرامة وهو مجال حديثنا اليوم إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

بوابة الشكاوي تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يستطيع المستفيدين من دعم تكافل وكرامة الاستعلام أو تقديم شكوى على بوابة الشكاوي تكافل وكرامة إلكترونيا وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يسجل المواطن اولا الدخول على موقع برتبة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال النقر هذا الرابط tk.moss.gov.eg.

يقوم صاحب كارت تكافل وكرامة إضافة الرقم القومي الخاص به.

يحدد المواطن بعد ذلك استعلام أو شكوى.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تظهر للمواطن تفاصيل الاستعلام عن التظلم الذي قام بتقديمه.

أوراق الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الأوراق التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي والتي يجب على الأشخاص الراغبين الحصول على معاش تكافل وكرامة إحضارها ومن أهم هذه الأوراق ما يلي: