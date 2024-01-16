من 35 الف”.. اسعار العمرة 2024 شهر شعبان ورمضان ورمضان لجميع البرامج السياحية

مع اقتراب شهر شعبان ورمضان يرغب عدد كبير من الأشخاص الراغبين في أداء مناسك العمرة معرفة اسعار العمرة التي أعلنت عنها الشركات الخاصة بالسياحة لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على قائمة هذه الأسعار إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

اسعار عمرة شهر شعبان 2024

يتساءل الكثير من الأفراد عن أسعار عمرك شهر شعبان 2024 حيث أعلنت الشركات السياحية أنه من المقرر أن تأتي اسعار شهر شعبان على النحو التالي:

سعر البرنامج للفرد في الغرفة التي تتكون من فردين هو 44500 جنيه.

سعر البرنامج للفرد في الغرفة التي تتكون من ثلاث أفراد هو 37500 جنيه.

35000 جنيه هو سعر البرنامج للفرد في الغرفة الرباعية.

سعر الرضيع من عمر يوم حتى عمر عامين هو 11500 جنيه.

سعر الطفل من عمر عامين حتى أثنى عشر عاما هو 20500 جنيه.

اسعار عمرة شهر رمضان 2024

قامت الشركات السياحية الإعلان عن قائمة أسعار عمرة شهر رمضان المبارك والتي جاءت كما يلي:

56 ألف جنيه هو سعر البرنامج الثنائي.

51 ألف جنيه هو سعر البرنامج الثلاثي.

46 ألف جنيه هو سعر البرنامج الرباعى.

طريقة التأكد من صحة باركود عمرة شهر شعبان

يستطيع الاشهاص التأكد من صحة باركود عمرة شهر شعبان بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي: