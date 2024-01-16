الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي عبر البوابة المصرية الموحدة للحج hij.moi.gov.eg

فتحت وزارة السياحة الفترة السابقة باب التقديم في قرعة الحج السياحي لهذا العام والذي تم غلقه يوم الرابع من شهر يناير 2024 حيث قام عدد كبير من الأفراد الراغبين في أداء مناسك الحج التقديم في هذه القرعة لهذا وفرت وزارة السياحة لهؤلاء الأشخاص إمكانية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نتائج قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي

يستطيع الأشخاص المتقدمين في قرعة الحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

يقوم الشخص في البداية الذهاب إلى البوابة المصرية الموحدة للحج.

يحدد الشخص بعد ذلك خانة استعلام نتيجة القرعة.

يتم إدخال الرقم القومي في المكان المحدد لذلك.

يتم إدخال رقم المصنع.

يدخل الشخص كود التحقق الذي يظهر أمامه على الشاشة.

يتم النقر على كلمة بحث.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف يظهر للشخص النتيجة أمامه إلى جانب نوع الحج والمستوى.

عدد المتقدمين فى قرعة الحج السياحي هذا العام

أعلنت وزارة السياحة عن قائمة أعداد المتقدمين فى قرعة الحج السياحي لعام 2024 والتي جاءت على النحو التالي: