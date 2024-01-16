“ثبتها الآن”.. تردد القنوات الناقله لكاس أمم افريقيا 2024 على النايل سات المشفرة والمجانية لمتابعة البطولة

تعتبر متابعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 من الأمور التي يهتم بها الكثير ويتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى معرفة تردد القنوات الناقلة لهذا الحدث المميز الذي بدأ 13 يناير وحتى 11 فبراير، وتقام البطولة في كوت ديفوار، حيث ستشارك العديد من المنتخبات الأفريقية، بما في ذلك المنتخب المصري الذي حقق اللقب سبع مرات.

تردد القنوات الناقله لكاس أمم افريقيا 2024

لمتابعة مباريات البطولة مجانًا يجب على الجماهير البحث عن الترددات الصحيحة للقنوات الناقلة، يمكن أن تكون القنوات المفتوحة أو المشفرة هي الخيارات المتاحة، ومن المهم التحقق من التوفر والاشتراكات إذا كانت القناة مشفرة، فمع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في يوم 13 يناير الجاري، يتطلع عشاق كرة القدم إلى معرفة تردد القنوات الناقلة لهذا الحدث الكروي المميز الذي يقام في كوت ديفوار حتى 11 فبراير، ويشارك في هذه النسخة العديد من المنتخبات الأفريقية.

تردد القنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2024

قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات:

التردد: 11680. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معدل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة: HD.



قناة الفضائية الجزائرية على استرا:

التردد: 12577. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معدل تصحيح الخطأ: 3/4. الجودة: SD.



قناة تيلى تشاد على النايل سات:

التردد: 12015. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.



قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

التردد: 11900. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.



قناة فوكس سبورت على النايل سات:

التردد: 12284. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.



تردد قنوات بين سبورت لكأس أمم أفريقيا 2024

تردد بين سبورت على النايل سات:

التردد: 12604. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: رأسي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد بين سبورت 2:

التردد: 12245. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: رأسي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد بين سبورت 3:

التردد: 12245. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: رأسي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد بين سبورت 4: