GTA 6 استعد للإثارة والمتعة.. موعد إطلاق جاتا 6 وخبراء في اللعبة: “لدى GTA 6 ميزة ستغير قواعد ألعاب الفيديو للأبد”

قامت شركة روكستار في الرابع من شهر ديسمبر الماضي إصدار الفيديو التشويقي الأول للعبة GTA 6 الذي حصل على رد فعل إيجابية كبيرة من عشاق اللعبة الذين قاموا بتحليل الفيديو واكتشاف أكبر عدد ممكن من الأشياء التي سوف تحتوي عليه اللعبة المترقبة لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن بعض المعلومات بشأن هذه اللعبة.

مميزات لعبة جاتا 6

هناك العديد من المميزات التي تحتوي عليها لعبة جاتا 6 والتي من أبرزها ما يلي:

تحتوي على عدد كبير من التحديات والمغامرات.

تضم الكثير من العناصر الجديدة مثل المركبات التي تساعد اللاعب على التقدم في اللعبة.

من مميزات هذه اللعبة انها تتوافق مع الكثير من الأجهزة الأمر الذي يجعلها أكثر تميزا لعدد كبير من عشاق الألعاب.

تحتوي على العديد من الإصدارات والذي يعد إصدار الكمبيوتر من أسهل هذه الإصدارات في الاستخدام.

يقوم بلعبها عدد كبير من الأفراد من جميع أنحاء العالم.

موعد إطلاق لعبة جاتا 6

بعد أن قامت شركة كوستار الفترة السابقة إطلاق التريلر الخاص بلعبة جاتا 6 قام الكثير من الأشخاص من كافة أنحاء العالم السؤال عن موعد إطلاق لعبة جاتا 6 حيث توقع البعض أنه سوف يتم إطلاق اللعبة في نهاية عام 2023 ولكن أعلنت شركة كوستار عبر صفحتها الرسمية عن أنه سوف يتم اطلاق لعبة جاتا 6 رسميا في عام 2025 مشيرة إلى أنها ما زالت تعمل على اللعبة من أجل تطويرها وتحسينها وإضافة عدد كبير من المميزات بها كما أشارت الشركة أنها تعمل بجهد على تطوير اللعبة حتى يتم توفيرها على جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر و Xbox.