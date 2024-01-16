دلعي طفلك.. تردد قناة بطوط الجديد للأطفال Batoot Kids 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب| نزليها وفرحي طفلك

تردد قناة بطوط الجديد للأطفال من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير، وتعد قناة بطوط من أحدث قنوات الأطفال الموجودة على أجهزة التلفاز هذه الفترة حيث تقدم هذه القناة العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي تفيد الأطفال لهذا يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة تردد قناة بطوط وهو ما سوف نستعرضه لكم في هذا التقرير على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024.

تردد قناة بطوط الجديد

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

التردد 12564

جودة القناة للمشاهدة: hd

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ للبيانات: ¾.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

يستطيع الأشخاص تنزيل قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد 11594

جودة القناة للمشاهدة: hd

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ للبيانات: 5/6

معامل الاستقطاب للقناة: 27500

خطوات تنزيل قناة بطوط

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها من أجل تنزيل قناة بطوط على أجهزة التلفاز وهذه الخطوات تتمثل في الاتي: