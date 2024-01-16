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دلعي طفلك.. تردد قناة بطوط الجديد للأطفال Batoot Kids 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب| نزليها وفرحي طفلك
تردد قناة بطوط الجديد للأطفال من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير، وتعد قناة بطوط من أحدث قنوات الأطفال الموجودة على أجهزة التلفاز هذه الفترة حيث تقدم هذه القناة العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي تفيد الأطفال لهذا يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة تردد قناة بطوط وهو ما سوف نستعرضه لكم في هذا التقرير على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024.
تردد قناة بطوط الجديد
تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:
- التردد 12564
- جودة القناة للمشاهدة: hd
- معامل استقطاب القناة: أفقي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ للبيانات: ¾.
تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات
يستطيع الأشخاص تنزيل قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة من خلال إدخال البيانات التالية:
- التردد 11594
- جودة القناة للمشاهدة: hd
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ للبيانات: 5/6
- معامل الاستقطاب للقناة: 27500
خطوات تنزيل قناة بطوط
هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها من أجل تنزيل قناة بطوط على أجهزة التلفاز وهذه الخطوات تتمثل في الاتي:
- من خلال جهاز التحكم الخاص بريسيفر التلفاز يقوم الشخص النقر على زر القائمة.
- يتم اختيار خيار البحث اليدوي.
- النقر على إضافة ترددات.
- يقوم الشخص بعد ذلك تحديد القمر الصناعي الذي يرغب في .
- يدخل الشخص بعد ذلك كافة البيانات الخاصة التردد والتي تتمثل في معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.
- بعد الانتهاء من أدخال المعلومات يقوم الشخص الضغط على خانة البحث.
- ينتظر الشخص عدد من الدقائق حتى يتم تنزيل القناة على جهاز التلفاز.
- ينقر الشخص في النهاية وبعد إتمام الخطوات السابقة على كلمة حفظ ثم بعد ذلك على كلمة خروج.