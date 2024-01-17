منحة الـ1000 جنيه.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من وزارة القوة العاملة 2024 بالرقم القومي والأوراق المطلوبة للتسجيل

يرغب الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم عمل منتظم معرفة كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الأمر حيث قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن رابط وخطوات التسجيل في المنحة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية بالإضافة إلى شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على على المنحة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يستطيع الأشخاص الذين لا يملكون عمل ثابت التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة إلكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

انشاء حساب جديد عبر الضغط على خانة “إنشاء حساب جديد” وتقديم المعلومات المطلوبة، وذلك باستخدام رقم البطاقة وتاريخ الميلاد.

استكمال البيانات الشخصية المطلوبة مثل المهنة والاسم الكامل وحالة التجنيد.

إدخال المعلومات الإضافية مثل الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف المحمول والعنوان.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة وضرورة إدخال رقم هاتف يعمل.

النقر على خانة “حفظ” لإكمال تسجيلك في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023.

الأوراق اللازمة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على الأشخاص إحضارها من أجل الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة ومن أبرز هذه الأوراق ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة من البطاقة التي لها علاقة بالتأمين الاجتماعي.

وثيقة تثبت حال العامل.

إحضار ما يثبت مهنة العامل.

إحضار وثيقة تقوم بإثبات العنوان الخاص بالمتقدم.

فواتير كل من الغاز والكهرباء والماء.

منحة العمالة الغير منتظمة

تعد منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من أهم المنح الموجودة داخل جمهورية مصر العربية والتي تساعد المواطنين الذين ليس لديهم عمل منتظم وذلك من خلال منحهم مبلغ تبلغ قيمته 1000 جنيه مصري شهريا.