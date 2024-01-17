ادفع قبل الغرامة وسحب الخط.. رابط وخطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر وكيفية دفع الفاتورة

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة رابط وخطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر، ويعد التليفون الأرضي من أهم الأشياء لدى الكثير من الأشخاص داخل المنازل وأماكن العمل أيضا نظرا لأنه من خلال التليفون الارضي يمكن الاتصال بالأنترنت عن طريق تركيب جهاز الراوتر، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص في الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي باستمرار، وذلك حتى لا يتم تطبيق أي غرامات حول الفواتير، حيث قد وضحت شركه الاتصالات المصرية أنه في حاله التأخير عن تسديد الفواتير سوف يتم تطبيق غرامة، ولذلك سوف نوضح هذه التفاصيل وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي في هذا المقال فتابعوا معنا.

خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي شركة المصرية للاتصالات

يمكنك من خلال إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات عن طريق الموقع الرسمي لشركه الاتصالات المصرية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الخاص بك من داخل منزلك، وإليكم هذه الخطوات موضحه في النقاط التالية:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية، ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي.

سوف يتم طلب مجموعة من البيانات، مثل الاسم، ورقم التليفون الأرضي، وغيرها من البيانات المطلوبة.

وبعد استكمال إدخال كافه البيانات المطلوبة، قم بالضغط على أيقونة الاستعلام، لتظهر لك كافه الفواتير المسجلة على خط التليفون الارضي الخاص بك.

كيفية دفع فواتير التليفون الأرضي من خلال موقع شركة الاتصالات المصرية

كما يمكنك أيضا من خلال موقع شركة الاتصالات المصرية تسديد كافه فواتير التليفون الأرضي الخاصة بك وذلك توفيرا، من تعب الذهاب إلى مكاتب الاتصالات، وسوف نشير إليكم إلى كيفيه التسديد من خلال الخطوات التالية: