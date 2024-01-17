سجل وهتاخد الـ1000 جنيه.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وخطوات التسجيل في المنحة أهم الشروط المطلوبة للتسجيل
تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من المنح التي أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرار بمنحها للمواطنين الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت حيث يستفاد من هذه المنحة العديد من المواطنين الذين يتساءلون عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير في السطور التالية بالإضافة إلى شروط وخطوات التسجيل في المنحة.
موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة
يرغب عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية أصحاب العماله الغير منتظمة معرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الأمر الذي جعل وزارة القوي العاملة الإعلان عن أنه سوف يتم صرف منحة العماله الغير منتظمة بعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ المخصص لهذه الفئة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إلية.
خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
أتاحت وزارة القوي العاملة للعمالة الغير منتظمة إمكانية التسجيل في منحة العماله الغير منتظمة الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي:
- يدخل المواطن اولا على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة.
- يدخل المواطن بعد ذلك البيانات المطلوبة بشكل صحيح في أماكنها المحددة.
- النقر على خانة الاستعلام.
- سوف تظهر للمواطن صفحة مخصصة تحتوي على الفئات التي تستحق الحصول على منحة العماله الغير منتظمة.
- إذا كان المواطن من الفئات التي تستحق الحصول على هذه المنحة فإنه سوف تظهر له المواعيد التي يستطيع أن يصرف هذه المنحة فيها.
شروط الحصول على منحة العماله الغير منتظمة
يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المنقدمين للحصول على منحة العماله الغير منتظمة وهذه الشروط تتمثل في الاتي:
- يجب أن يكون العامل غير منتظم.
- يشترط أن يمون العامل مسجلا بشكل رسمي في دفاتر مديرية القوي العاملة التابعة لها وفقا للعنوان الموجود في البطاقة الشخصية.
- يجب أن تكون المهنة المقيدة في البطاقة الشخصية هي ذات المهنة التي يعمل بها المتقدم في الحقيقة، كما يجب أن تتوافق هذه المهنة مع المهنة المسجلة في الدفتر الخاص بسجلتت مديرية القوي العاملة.