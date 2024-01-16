شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 وكيف يتم التسجيل؟

تُقدم الحكومة الجزائرية منحة المرأة المقيمة بالمنزل، وهي منحة مالية تُمنح للنساء اللاتي لا يعملن في القطاع الحكومي أو الخاص، بهدف دعم أسرهن وتحسين وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة تحديات غلاء المعيشة وكذلك ارتفاع الأسعار وتأتي هذه المنحة في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

تستعد الحكومة الجزائرية لإطلاق منحة المرأة الماكثة بالبيت، والتي تهدف إلى دعم الأسر الجزائرية وتحسين وضع المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وأعلنت الحكومة أن شروط الحصول على المنحة تتمثل في الاتي:

تُمنح المنحة للنساء اللاتي لا يعملن في القطاع الحكومي أو الخاص، ولا يتقاضين أي أجر أو معاش من الحكومة. تُمنح المنحة للنساء الأرامل أو المطلقات. أن لا تكون متزوجة من موظف حكومي أو أي شخص يحصل على دخل ثابت أن تكون السيدة جزائرية الجنسية ومقيمة في الجزائر بصفة دائمة تُمنح المنحة للنساء اللاتي لا يمتلكن أي مصدر دخل آخر، سواء كان من العمل أو من الاستثمار أو من أي مصدر آخر. أن يكون عمر المتقدمة 18 عاما أو أكثر

أن لا تكون مستفيدة من أي تأمينات سواء كانت تأمينات اجتماعية أو تأمينات صحية أو أي نوع آخر من التأمينات.

وأوضحت الحكومة أن على النساء الأرامل تقديم شهادة وفاة أزواجهن، وعلى النساء المطلقات تقديم حكم طلاق نهائي وأوضحت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 2000 دينار جزائري شهريًا، ويتم صرفها لمدة عام كامل.

التسجيل في منحة المراة الماكثة

تهدف منحة المراة الماكثة إلى توفير الدعم المالي للنساء اللاتي لا يعملن ولا يتقاضين أي دخل وتأتي هذه المنحة في إطار اهتمام الحكومة الجزائرية بدعم وتمكين المرأة، وتوفير سبل العيش الكريم لها ولعائلتها ويمكن التقديم على المنحة عبر الموقع الإلكتروني لوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك باتباع الخطوات التالية: